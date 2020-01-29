武漢肺炎在台灣也不停延燒！台灣中央流行疫情指揮中心28晚上再度公布新增1名台灣首起台灣本土病例，是第五例確診女台商的丈夫，國內累積確診案例達8例。對此，國內感染科權威、台大兒科主任黃立民分析夫妻倆的感染到發病潛伏期時間「非常短」，他認為武漢肺炎已向流感病毒靠近，如過傳散行為越來越像，他用「擋不住」字眼，憂心病毒的傳染力。

台灣28日出現第一例本土武漢肺炎個案、第八例確立病患是被第五例個案（其妻）所傳染。據聯合報報導，黃立民注意到妻子是25日出現發燒，27日確診；而丈夫是26日發病，28日確診，兩人感染到發病的間隔時間非常短。對此，黃立民指出這恐代表武漢肺炎即時在很短的潛伏期內，也具有強大的傳染力。

如果新型冠狀病毒與流感病毒傳染能力一樣，恐將造成大規模社區感染，黃立民擔心病毒會因此「擋都擋不住」。

台灣開始出現本土病例，黃立民表示，這代表第一波社區感染，現在要做的是避免周遭親友鄰居也被感染，抑止往上增為第二波社區感染。

(中時電子報)