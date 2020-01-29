武漢肺炎的疫情已經蔓延到歐洲，法國、德國陸續傳出確診案例，歐洲其他各國全都嚴陣以待。本周法國向歐盟提出請求，希望歐盟能夠提供在武漢地區的歐洲公民最緊急的協助。週二歐盟回應了，即刻啟動「歐盟公民保護機制」，並派遣兩架專機，飛往武漢撤離該地區的歐洲公民。

第一架專機計畫本周三早上從法國巴黎飛往武漢，撤離人數大約250人，以法國公民為主。第二架專機也會在本周出發，目前登記的人數100多人，包含10多個歐盟國家的公民。除了歐盟成員國的公民可以登記搭乘以外，「歐洲公民保護機制」也提供給數個非會員國必要的公民保護，例如冰島、挪威、塞爾維亞、北馬其頓、蒙特內哥羅、土耳其。

歐盟聲明中表示，法國是第一個申請協助撤僑的國家，後續如果有其他國家申請，歐盟會再加派更多撤僑專機，包機的費用由參與的國家共同分擔。

歐盟緊急協控中心(ERCC)負責執行這次撤僑任務，強調只有尚未出現症狀的人才能登機，而且回到歐洲境內後，必須再接受一連串的檢查。是否需要進一步的強制隔離措施，專家還未做出決定。

(中時電子報)