武漢肺炎快速擴散到世界各地，許多國家不但確診出「境外移入」的案例，更陸續出現「人傳人」的本土病例，例如德國。

專家表示，當年SARS之所以造成極為慘重的傷亡人數，是因為當時世界對於冠狀病毒不夠了解，對於防疫毫無經驗。然而，即便現在對於冠狀病毒已經有較多的認識，但這次對抗的武漢肺炎是新型病毒，在沒有更多了解之下，防疫工作將十分困難。

本周二聯合國對外宣布，世界衛生組織(WHO)計畫派遣國際頂尖病毒專家，到疫情第一線武漢地區，深入研究病毒特型及防疫措施，此計畫已獲陸方同意。

世界衛生組織總幹事譚德塞日前赴陸訪問，會見了國家主席、外交部長及衛生部長等官員，強烈表達: 現階段最重要的防疫關鍵，是找出病毒「人傳人」的特性，才能控制傳播路徑，世界各國都需要知道如何對抗新型病毒。

世衛也強調，在防疫及研究病毒的過程，必須跟陸方密切地配合。需要陸方分享數據資料、生物檢體等，世衛才能提供最佳的防疫策略，甚至能協助研發出疫苗。

目前派遣專家的計畫已得到陸方的同意，但世衛尚未宣布整個計畫的時間表。

至今世衛都未宣布武漢病毒為國際緊急事件，譚德塞表示，會召開緊急會議重新做出審慎的評估。

(中時電子報)