美國總統川普在週二的白宮典禮上，針對中東和平計畫發表談話，以色列總理班傑明·納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)也在場聆聽。一向親以色列的川普，建議的和平方案為巴勒斯坦建國，首都設在東耶路撒冷。這項建議等於是承認了以色列對於目前佔據的西岸土地擁有主權，而以色列需要交換的，僅僅是承諾未來四年內以巴邊界的和平而已。

這個藍圖，可說是完全按照以色列希望的版本而寫，國際社會認為巴勒斯坦不會接受，而且可能連談判的機會都沒有。

川普表示，他已經寫信給巴勒斯坦自治政府主席馬哈茂德·阿巴斯(Mahmoud Abbas)，但尚未收到回音。另一方面，以色列對於川普的聲明，顯得相當高興，總理納坦雅胡對《路透社》記者表示，這項聲明讓中東和平又前進了一大步，稱讚川普與杜魯門總統一樣，是和平的締造者。杜魯門於1948年率先承認以色列建國。

以色列佔領西岸地區之後，對於這塊土地十分執著，認為是聖經中上帝對猶太人的應許之地。雖然以色列實際控制這個地區，其主權卻不被大多數的國家承認，除了美國以外。川普將美國駐以色列大使館，從國際普遍認為的首都特拉維夫市，遷移到耶路撒冷，就是明顯的例子。為此，巴勒斯坦人也曾大肆抗議。

以巴對談自從2014年破局之後，就未曾再度開啟外交談判。在川普上任之後，美國更加傾向以色列，兩邊重啟對談之日遙遙無期。

美國國家安全理事會的前官員羅伯特·莫利(Robert Malley)認為，川普的中東藍圖，等於是跟巴勒斯坦說:「你們輸了，認了吧。」巴勒斯坦不可能會接受。

(中時電子報)