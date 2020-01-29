曾神準預測林志玲將在2019年閃婚找到如意郎君的通靈大師江嘉葉，因為一場大病而成為通靈人，不僅時常在媒體上分析藝人前世今生與運勢，平日亦有各行各業的人找上門，盼她能幫忙指點迷津。而令江嘉葉印象最為深刻的，就是某日一位外型美豔的酒店小姐著急上門求助的故事。

原來這位酒店小姐深受鬼壓床困擾，還不只一次！她向江嘉葉敘述當時情景，在半夢半醒間，驚覺自己被一位五官模糊、赤裸上身的男鬼攬住脖子，嚇得她當場扯開喉嚨大叫。奇怪的是，睡在一旁的愛犬卻彷彿沒聽到般地熟睡著，而且她身體還完全動彈不得。

等到身體能動彈時，酒店小姐仍餘悸猶存，含淚找上江嘉葉幫忙。江嘉葉在聽完對方的遭遇後，才緩緩說出男鬼其實就跟在她身邊，而對方跟著她的目的，是想要拜託酒店小姐完成自己成親娶老婆的心願。

最後在酒店小姐的同意下，江嘉葉也依照「他」的要求與菩薩指點，準備紙紮新娘、房子，還有西裝、三牲素果等物品，並按照一般婚禮流程進行法會。神奇的是，在法會完成2、3天後，酒店小姐再也沒發生鬼壓床的奇怪事了。

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(中時電子報)