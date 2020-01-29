由於市場對2019新型冠狀病毒疫情的衝擊不再那麼悲觀，加上石油輸出國家組織（OPEC）及其盟國討論減少供應量，國際油價今天上揚。

紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價上揚34美分，來到每桶53.48美元。

倫敦北海布倫特原油3月交割價上揚19美分，來到每桶59.51美元。

(中央社)