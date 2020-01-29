武漢肺炎迅速蔓延 美緊急撤僑

由於大陸武漢肺炎疫情急速蔓延，湖北確診病例激增，全大陸確診5515人，已有超過130人死亡，白宮正在考慮停飛往來大陸的所有班機。

據CNBC新聞網28日報導，相關限制除了影響往來大陸的班機外，還可能影響全美各地機場。川普政府正在考慮採取各種措施，以遏阻在全球迅速蔓延的武漢新型冠狀病毒。知情人士透露，美國衛生官員周二說，白宮官員召集了美國各大航空主管，告訴他們，可能考慮暫時禁飛往來大陸的航班。

在美國航空業者中提供最多香港、大陸航班的聯合航空（United Airlines）周二宣佈，隨著疫情惡化，將取消下個月飛往香港與大陸的數十航班。它說，目前對飛往大陸航班的需求大幅下降。

另一方面，競爭對手達美航空（Delta Airlines）和美國航空（American Airlines）針對已訂機票，原本預定飛大陸的旅客，則免收取消和變更班機的費用。

(中時電子報)