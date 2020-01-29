國民黨立委江啟臣宣布參選國民黨主席補選，他在臉書進行問卷調查，希望能更了解民意，回應民眾期待，表示「這是我們最後一次機會，讓我們一起勇敢一次，不分彼此，拼了命，也要改變國民黨！」

江啟臣在臉書表示，改選只是一個過程，改革才是真正大工程，必須現在立刻開始行動，了解民意是第一步，國民黨的改革需要群策群力，朱前主席提到的五大領域改造方案，都是社會關注與期待國民黨的改革目標。

這次參與國民黨主席補選，江啟臣希望能在黨最艱困的時候站出來，共同扛起國民黨改革再造的責任，而國民黨及台灣未來，並非一個黨主席可以改變，需要大家一起參與，如同朱前主席所言，「共同承擔，分進合擊」，一定會攜手讓國民黨、讓台灣更好。

江啟臣的問卷包括民生經濟中哪個最擔憂（薪資所得、物價花費、國內市場遲緩、房價炒作、勞工權益、國際市場），在野黨應該更緊盯政府哪些部分（酬庸的公職任免、民生物價、前瞻計畫執行進度等），還有國民黨青壯派如何扭轉黨的困境、2020的台灣能往哪個方向進步，以及國民黨在哪些方向可以更不一樣。

(中時電子報)