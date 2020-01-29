高雄市長韓國瑜日前遭罷韓聯署領銜人陳冠榮開嗆，「韓國瑜就是高雄的病毒」，揚言要藉由聯署，將「韓國瑜徹底擊潰！驅逐出高雄」。對此，有韓粉就在社群平台臉書感嘆吐真心話，「韓市長敗選都已經向高雄人道歉、開始振作，這些罷韓的扯後腿良心何在？」。

罷韓發起人尹立日前才遭質疑正職教書工作，竟向學校請假跑去罷韓，棄學生不顧，雖然事後已解釋，但仍引來學生不滿批評。同為聯署發起人的陳冠榮受訪時強調，「高雄市現在市政染病，韓國瑜就是病毒，若不把病毒根除，很可能擊潰病人身體，必須一鼓作氣罷免，不讓他(韓)進一步機會危害高雄市政」。

此話一出，也引起部分韓粉不滿。林姓韓粉在臉書社團「韓國瑜市政宣揚」貼文質疑，「韓市長知道過年會有疫情(武漢肺炎)，就馬上停休回高雄全力防堵坐鎮市府。陳冠榮身為醫院的內科醫師，整天搞罷韓，是何居心？」。

韓粉臉書留言。(圖/截自 韓家將 市政宣揚 臉書社團)

其他韓粉也紛紛留言質疑，「真的做不好搞罷免大家有目共睹，韓上任兩個多月開始就喊要罷免，完全是政治鬥爭啊」、「會說這種話的人會招天譴」，也有韓粉感嘆「市長是醫生好不好，他幫高雄通血路，還有人看不清狀況」、「真正危害高雄的，是這些披著人皮的大野狼」。

(中時電子報)