武漢肺炎台灣新增第8例，且該例是妻傳夫家戶感染，發病時間只有5天，遠比所謂的潛伏期14天來得短。對此，政府已決定對2000名居家隔離者進行電子監控。不過，台大醫院前副院長王明鉅認為，當局更應拿出魄力，要求全民至公共場合一律戴口罩，唯有切斷傳播途徑，才能成功防堵武漢肺炎疫情擴大。

台大兒科主任黃立民黃立民擔心，第8例出現是很不好的消息，恐造成大規模社區感染。這代表第一波社區感染，現在要做的是避免周遭鄰居也被感染，盡可能抑制其再增為第二波社區感染。

王明鉅在臉書上表示，當整個台灣社會結束新年假期，百工百業重新開工開店恢復運作之後，如果這一切的推測真的都發生的時候，不知道台灣的疾管署，有什麼好辦法或者真的有能力，在這個已經又恢復全速運行的社會裡，重新去管制管理每一個人的腳步與人流嗎？他表示非常非常懷疑。

王明鉅認為，今明兩天是台灣能不能成功防堵源自武漢的「新型肺炎」的關鍵時刻，長官們，你們有想過要求全民上公共場所一定要戴口罩？要求所有的百貨公司的業主在未來一個星期到十天內，都要做到不許不戴口罩的人進入，要求所有的火車、公車、捷運與高鐵都做好不戴口罩不許進入的管制，你們覺得有沒有必要，或者有沒有決心這麼做呢？

110年前的伍連德醫生用了三招來對付最可怕的肺鼠疫:一、管理感染源；二、切斷傳播路徑；三、保護易被感染群。王明鉅再三強調，切斷傳播路徑的重要性，台灣防疫面臨關鍵時刻，當局若有知，是該趕快付諸行動了。

(中時電子報)