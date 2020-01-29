據美媒報導，洛杉磯警方29日宣布，湖人隊傳奇球星布萊恩遇難飛機上的9名遇難者遺體已經全部被找到，而在經過洛杉磯郡醫學檢驗局調查後，包括布萊恩等4名罹難者遺體身分已確認。

美媒《TMZ》先前報導，搜救人員已於26日找到3人遺體，而美聯社29日報導指出，其餘6人罹難者遺體也已尋獲。洛杉磯郡醫學檢驗局表示，目前已認定出包括布萊恩、駕駛左巴揚（Ara Zobayan）、洋基「法官」前教練阿爾托貝利（John Altobelli）以及布萊恩13歲的二女兒吉安娜（Gianna Bryant）隊友的母親莎拉（Sarah Chester）等4名罹難者遺體。

「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）於美國當地時間26日與友人搭乘私人直升機，不料直升機墜毀在加州卡拉巴薩斯市（Calabasas），布萊恩與吉安娜當場喪命，享年41歲。

據TMZ Sports報導，布萊恩與同行8人墜機的26日上午，失事地點所屬的洛杉磯區域正起大霧，飛航追蹤網站FlightRadar24的軌跡圖也顯示，直升機飛到洛杉磯動物園（L.A. Zoo）上空時似乎遇到天候問題，至少低空盤旋了6圈，當時高度約為875英尺，看起來是在等待濃霧散去。

目前墜機失事的原因仍不明，仍有待進一步調查。救難單位先前指出，第一時間的現場搜救以及後續的復原工作相當困難，法醫也透露，可能需要耗費多日才能將遺體從現場完整拾回，後續復原工作宛如一場「噩夢」。

(中時電子報)