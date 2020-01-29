國民黨台北市議員秦慧珠，上節目談韓國瑜罷免案，建議韓國瑜應該要調整生活習慣和思維，否則很難進入公務體系，會很不快樂、格格不入，但找麻煩的人會很快樂，處處都能找到小辮子。秦慧珠也幫韓國瑜抽塔羅牌，竟抽中「惡魔」，讓她直喊「我們重錄好不好」。

秦慧珠昨（28）日在節目《新聞面對面》中表示，要當市長不能膽大包天什麼都不怕，應該要敬天畏人，「畏人就是恐懼你的老百姓」，對市民尊重、好好作為。

秦慧珠指出，就算撐過罷免，韓國瑜也要想2022能不能連任，連任後隔了一年又落跑去選2024嗎？韓市長跟身邊的幕僚都應想清楚，如果願意好好為公眾服務，在生命留下光榮紀錄的話，就是好好做好市長，用努力讓大家覺得不該被罷免。

節目中，大家拱秦慧珠幫韓國瑜抽一張塔羅牌，看他會不會好好做，秦慧珠則抽中了「惡魔」。小孟老師解釋，「如果這問題是他會不會好好做，這牌是不會」，讓秦慧珠直呼「這可不可以切掉，我們重錄好不好。」

主持人謝震武問說是不是有什麼轉機的說法，小孟老師直言「很難有轉機」。小孟老師說，從牌面看來，惡魔套住了一男一女，他的物質慾望是高的，上面長了角，代表他很像還在想很多東西，但不是說他的個人特質，是說牌呈現出來是這個狀態。

謝震武提到，這不見得是壞事，牌呈現出來是這樣，當然各方解讀，但就像秦慧珠提到的，其實坐在高雄市長這個位置，想清楚未來的路，怎麼樣對高雄市民負責，其實大家都是好意的建言。

(中時電子報)