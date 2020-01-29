武漢肺炎疫情迅速蔓延 美緊急撤僑

大陸武漢肺炎疫情迅速蔓延，湖北確診病例激增，全大陸確診逾5,500人，已有超過130人死亡，美方已經包機，周三黎明前從武漢撤出多達240名美國人。

據美國有線電視新聞網報導，美國自武漢撤僑班機已於29日早啟程飛往加州安大略。知情人士表示，該班機有240名美僑，包括36名外交官與家人。美國務院先前表示，在仍有座位情況下，美公民可以自費搭乘該班機。

此外，據日媒讀賣新聞報導，日撤僑班機也將於同日起飛，預計中午抵達羽田機場。

(中時電子報)