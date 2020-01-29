2020武漢風暴》疫情迅速蔓延 美日包機撤僑了 08:352020/01/29 中時電子報 楊幼蘭 、 馮英志 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢肺炎疫情迅速蔓延，美國已包機撤僑。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情迅速蔓延 美緊急撤僑 大陸武漢肺炎疫情迅速蔓延，湖北確診病例激增，全大陸確診逾5,500人，已有超過130人死亡，美方已經包機，周三黎明前從武漢撤出多達240名美國人。 據美國有線電視新聞網報導，美國自武漢撤僑班機已於29日早啟程飛往加州安大略。知情人士表示，該班機有240名美僑，包括36名外交官與家人。美國務院先前表示，在仍有座位情況下，美公民可以自費搭乘該班機。 此外，據日媒讀賣新聞報導，日撤僑班機也將於同日起飛，預計中午抵達羽田機場。 (中時電子報) #武漢 #疫情 #美國 #日本 #撤僑 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》學者警告：世界任何城市都可能變成另一個武漢 11:102020/01/26 生活 2020武漢風暴》武漢肺炎防疫 世衛秘書長赴陸急尋對策 10:052020/01/27 國際 2020武漢風暴》這點狂輸北京、上海 疫情引爆竟是半導體惹禍？ 18:562020/01/27 財經 醫材觀光工廠今開館 口罩熱賣到提前休館 19:022020/01/27 社會 武漢疫情嚴重 法國宣布本周撤僑 19:522020/01/27 國際 2020武漢風暴》北京通報武漢肺炎首例死亡病例 07:002020/01/28 兩岸 2020武漢風暴》美撤僑包機周二起飛 法、日派專機跟進 16:002020/01/28 兩岸 2020武漢風暴》武漢肺炎全球升溫 撼動投資市場 美股重挫453點 05:502020/01/28 財經 2020武漢風暴》疫情失控 經濟崩盤 川普向大陸伸援手 07:282020/01/28 國際 2020武漢風暴》1月28日為止 全球已感染逾2857例 07:302020/01/28 兩岸 國際熱門新聞 影響大了！CNBC：美打算停飛所有往來大陸班機 - 國際 2020武漢風暴》疫情失控 經濟崩盤 川普向大陸伸援手 - 國際 2020武漢風暴》疫情迅速蔓延 美日包機撤僑了 - 時事 2020武漢風暴》世衛頂尖專家將赴前線 研究病毒如何人傳人 陸同意 - 國際 Kobe專機罹難者9人遺體全尋獲 正確認身分 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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