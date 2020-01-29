武汉封城第五天 晚8点大家相约站在阳台上呐喊加油。（翻攝自YT,濤雞公）

武漢肺炎的疫情，讓許多人累積不少壓力，因此竟有武漢網友在網上號召疫起開窗唱歌吶喊的活動，危險行為也驚呆不少醫生，並警告，若是在家隔離的人也開窗唱歌，恐有飛沫傳播病毒的風險，最好還是別冒險。

近日網友濤雞公在Youtube上發布一支影片，武漢封城第五天，微信上有網友們號召在晚上8 點的時候，大家一起打開窗戶吶喊「武漢加油」和唱國歌，為彼此加油打氣。

濤雞公說，自封城以來，許多人都足不出戶，畫面可見街道空無一人，開窗吶喊加油和唱歌的行為，想來是大家壓抑太久，希望能藉此發洩下情緒，也隱隱盼望疫情能趕緊變好。

根據《長江日報》報導，武漢市民開窗高歌、加油打氣的行為，振奮人心，但武漢第四醫院的呼吸內科醫生表示，這太危險了！開窗唱歌時可能會噴出飛沫，被風吹散，若是受感染的人，病毒恐會因此傳播開來，因此應盡速停止，不要冒險。

(中時電子報)