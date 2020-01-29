北市一名洪姓男子21年前娶了廖姓陸籍女子，婚後兩人感情不睦，廖女訴請離敗訴，轉向大陸法院訴離獲准，洪男後來取得妻子與閨密的通話記錄，發現與一名暱稱「水牛」的工人，暗通款曲，還嬌嗔：「你連大姨媽也想要」，怒對妻子提告通姦。

雖然廖女向大陸法院訴離獲准，但北院認為，兩岸並無互惠，駁回廖女請求，2人在台仍是夫妻。據「三立」報導，洪男後來從廖女閨密那裡得知，從事按摩工作的妻子，與1名中年皮膚黝黑、身材精壯的中年男子「水牛」私交甚篤，廖女還向閨密誇耀，「現在過得很性福」，甚至提及「連大姨媽來都要」，洪男發現自己戴綠帽，憤而提出通姦告訴，並指控妻子與「水牛」去年七月起，在旅館與住處嘿咻7次。

但廖女與「水牛」應訊時均否認洪男指控，廖女還堅稱對話內容至並非她傳送。檢方調查後認為，雖2人對話露骨，卻無法證明兩人發生性關係，最後因罪證不足不起訴處分。

(中時電子報)