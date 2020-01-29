2020武漢風暴》最後淨土失守？陸官方：西藏出現1疑似病例 08:522020/01/29 旺報 王曉鈴 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 肺炎疫情持續擴大，民眾戴口罩防範。（陳麒全攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸武漢肺炎疫情持續擴大，1月28日新增確診病例1459例，一直零病例的西藏也出現1例疑似病例。 據大陸國家衛健委網站，1月28日0-24時，31個省（區、市）報告新增確診病例1459例，新增重症病例263例，新增死亡病例26例（湖北省25例、河南省1例），新增治愈出院病例43例，新增疑似病例3248例（包括西藏1例）。 截至1月28日24時，大陸確診病例5974例，現有重症病例1239例，累計死亡病例132例，累計治愈出院103例。現有疑似病例9239例。 (旺報 ) #病例 #疑似病例 #大陸 #西藏 #死亡 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》青海出現武漢肺炎確診個案 全境僅西藏未淪陷 09:142020/01/25 兩岸 2020武漢風暴》更恐怖在後頭！專家驚爆下月初恐25萬人中鏢 15:412020/01/25 兩岸 武漢肺炎／越南病例父傳子 WHO：新型冠狀病毒會人傳人 17:522020/01/25 生活 半夜直擊武漢急診！治療氛圍出乎意料 08:562020/01/26 生活 2020武漢風暴》武漢肺炎傳播速若未減 專家點出疫情擴大時間點 09:372020/01/26 國際 2020武漢風暴》新加坡確診第4起武漢肺炎病例 09:472020/01/26 國際 2020武漢風暴》恐為超級傳播者！韓國現第3起武漢肺炎病例 10:232020/01/26 國際 馬國武漢肺炎疑似病例 增至5起 17:462020/01/27 國際 武漢肺炎／西藏大動作防病毒肆虐！關閉景點、入境先隔離2週 12:192020/01/28 國際 社論／台灣要站上道德制高點 04:102020/01/29 時論廣場 兩岸熱門新聞 2020武漢風暴》疫情失控 地方官將責任推給中央？ - 兩岸 2020武漢風暴》最後淨土失守？陸官方：西藏出現1疑似病例 - 兩岸 - 旺報 包機撤武漢台胞？大陸沒答應 - 兩岸 2020武漢風暴》全球疫情不斷更新／專家：最快1個月研製出疫苗 - 兩岸 2020武漢風暴》湖北已百人死亡 港醫爆疫情趨緩時間 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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