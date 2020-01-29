大陸武漢肺炎疫情持續擴大，1月28日新增確診病例1459例，一直零病例的西藏也出現1例疑似病例。

據大陸國家衛健委網站，1月28日0-24時，31個省（區、市）報告新增確診病例1459例，新增重症病例263例，新增死亡病例26例（湖北省25例、河南省1例），新增治愈出院病例43例，新增疑似病例3248例（包括西藏1例）。

截至1月28日24時，大陸確診病例5974例，現有重症病例1239例，累計死亡病例132例，累計治愈出院103例。現有疑似病例9239例。

(旺報 )

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