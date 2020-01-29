高雄市左營區兩名男子29日凌晨在酒後發生口角，其中一名男子以槍托敲打另一名男子的頭部，警方到場調查。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

對許多民眾而言，農曆春節尚未結束，但在28日深夜卻發生2件社會案件，其中一件是在瑞豐夜市發生的疑似擄人案，警方調查發現，許男等5名男子因為與另一名男子郭男互看不順眼，導致許男等人強押郭男上車，在途中才放郭男下車離去；另一案則是男子飲酒後持槍毆打另一名男子，警方調查後移送。

左營警方表示，25歲的許男等5人於28日晚間10時27分許，在瑞豐夜市逛街，與30歲郭男互看不順眼，許男等5人徒手毆打並強拉郭男上車，在途中才讓郭男下車離去。左營與鼓山等警方獲報後立即派遣快打部隊到場處理。

警方經向現場民眾查訪，約有5名男子將被害男子強拉上自小客車後離去，警方立即擴大調閱沿線周邊監視器，查出相關涉案車輛，並鎖定特定對象，連夜將涉案許男及2位林男帶案調查，另2名涉案男子已掌握身分，陸續通知到案說明，依法究辦。

另外，在29日凌晨近1時，兩名男子在左營區翠華路住家旁空地飲酒聊天後，疑似聊天過程中雙方起了口角，並導致肢體衝突，陳姓男子拿出手槍，用槍托敲打王姓男子頭部，致王男頭部流血受傷。

警方獲報後當場調查，發現空地留有子彈6顆、彈殼1顆及彈匣1個。警方在屋外雜物間內找到陳男丟棄的槍枝1把，警方詢後，將陳男依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及傷害罪嫌送辦。

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(旺報 )