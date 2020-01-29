春節假期快結束，有計畫去哪走走嗎？新北市瑞芳區的深澳漁港，擁有「象鼻岩」、「酋長岩」、「深澳RailBike」鐵道自行車、「水湳洞，別有洞天」等特色景點，使蒞港遊客逐年攀升，春遊深澳小旅行，賞美景、玩體驗，吃海鮮好樂活。

深澳漁港「象鼻岩」。（圖取自新北市漁業處官網）

位於新北市瑞芳區的深澳漁港，鄰近基隆嶼、彭佳嶼等天然漁場，為新北市傳統沿近海漁業重要港口，有著臺灣數量最多的海釣船及最蓬勃的漁業產業。鄰近深澳漁港的深澳岬，近年因著名的「象鼻岩」、「酋長岩」等怪石嶙峋的海蝕景致知名度大開。

深澳漁港「酋長岩」。（圖取自新北市漁業處官網）

沿著港邊有設置全長約310公尺的海天步道，一眼望去擁有270度超級海景視野，可遠眺九份山城美景，夜間更有光雕點綴，並曾獲選為全國十大魅力漁港。此外市府也透過與鐵路局合作，設立全長1.3公里的「深澳RailBike」鐵道自行車，使民眾邊騎車還能欣賞海景及體驗鐵道風光，並辦理「水湳洞，別有洞天」活動，將瑞芳水湳洞漁港策劃成親海的展覽場所，讓來港民眾可透過展板解說，了解水湳洞漁港歷史及海洋知識。

「水湳洞，別有洞天」安檢所前解說牌。（圖取自新北市漁業處官網）

且除了休閒遊憩樂趣外，深澳當地美食也堪稱一絕，擁有鯊魚羹、飛魚蛋卷、墨魚香腸、香煎鯖魚、小卷等等在地海鮮美味，近來也有餐廳及咖啡廳業者看好深澳漁港觀光發展潛力前來進駐。

新北市擁有眾多美麗漁港，民眾可以沿著北部海岸線，逐步造訪本市特色漁港，不但可以觀賞美麗的山海景色，更可以吃到最新鮮的漁獲美食，民眾不妨趁著春節假期，來趟深澳小旅行！

「深澳RailBike」鐵道自行車。（圖取自新北市漁業處官網）

(中時電子報)