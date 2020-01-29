男星修杰楷和賈靜雯在2015年結婚，生下咘咘、BO妞，也讓修杰楷奠定愛妻愛家的暖男形象。不過賈靜雯不僅大他9歲，也離過婚、生有一女梧桐妹，當年讓這段姊弟戀備受注目，修杰楷表示很多人曾問他是否會在意、會怕？他說：「不懂我要怕什麼，在愛情中，不管年齡、長相、性別，都不應該害怕。」

修杰楷和賈靜雯和梧桐妹、咘、BO妞。（圖／賈靜雯AlyssaChia臉書）

據《ETtoday》報導，修杰楷表示自己做了選擇就不會後悔，面對愛情更是不在乎外界看法，直說關起門來的生活只有自己才知道，「我們才是最真實感受，沒有人可以給我答案。」

結婚5年2個女兒相繼出生，修杰楷開始學習「過生活」，他表示自己以前1年就接三、四部戲，但現在有了孩子，不會把工作排滿，有時間就會接送女兒上下學，周末也會陪她們，「只能說很幸運，我們工作性質不是上班族，所以比較彈性。」

修杰楷和賈靜雯是人人稱羨的銀色夫妻。（圖／賈靜雯AlyssaChia臉書）

至於很多男人必須面對妻子和母親之間的「婆媳問題」，修杰楷表示自己沒有遇到，不過如果真的發生了，他認為身為男人，應該要站出來同時顧到兩邊，跟她們溝通，因為她們都是生命中最重要的女人，不能只替其中一邊說話，「要去解決問題，解決是最根本。」

(中時電子報)