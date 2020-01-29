檢警起初大筆贓款及以贓款購入的奢侈品。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

檢警起初大筆贓款及以贓款購入的奢侈品。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣竹北市一名男子月初自銀行提取大筆現金，存放在透天房子內，未料遭劉姓男通緝犯及其吳姓女友竊取6500萬現金，被害男子以為是有內賊，遲到過年期間才報案，檢警28日逮捕到犯嫌，並於南寮起出現金396萬許、存摺2本、金手鍊1條、銀樓保單1份、汽車買賣契約書、車鑰匙3支、房屋租賃契約書及安非他命427.4克等證物，全案依加重竊盜罪、贓物罪及毒品危害防制條例移送。

據了解，44歲劉姓男子1月6日晚間尋找犯案目標，恰好發現竹北市一間透天厝大門未上鎖，他便順勢趁老式透天頂樓連棟特性，侵入其他住家，而被害人為周轉之故領取的大量現金，則放置屋內鐵櫃，劉男發現現鈔，有如樂透中獎，自己搬不夠，隨後還夥同31歲的吳姓女友共同搬取贓物，竊走6500萬現金。

被害人發現現金遭竊後，一度以為自己人犯案，還先自行調閱監視器，排除內鬼後，才在除夕晚間報案，向檢警求助抓賊。檢警獲報後，也立即組成專案小組，由於報案時間距離犯案時間有段距離，增加破案難度，不過警方仍調閱循線追蹤，最後鎖定犯下竊盜案而遭通緝的劉姓男子，28日晚間趁劉男開車去彩券行之際，一舉逮捕。

檢警也發現，劉男與吳女竊取大量現金後也揮金如土，不僅購買百萬名車存放現金，甚至大手筆採買金飾、名牌包等奢侈品，甚至還有毒品，被逮捕時，身上僅剩現金396萬，以及安非他命427.4克等，全案依加重竊盜罪、贓物罪及毒品危害防制條例移送法辦。

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(中時 )