「罷免韓國瑜」活動，過年後已啟動第二階段聯署，對於韓國瑜是否真有可能成為首位被罷免的直轄市長？引起正反兩派喋喋不休論戰。連任5屆的國民黨高雄市資深議員童燕珍就建議韓國瑜，若想避免被市民罷免，就務必做到「少說多做」。

韓國瑜昨(28日)到高雄的佛光山參香祈福國泰民安，對於近期疫情升溫看法，他先是呼籲市民和國人到人多的場合務必戴上口罩。但對罷韓團體啟動第二階段連署，則不願多做回應，先前僅表示，他都會尊重不同意見。

據港媒《中評社》近日訪問童燕珍，對於選後「罷免韓國瑜議題」，她表示，韓國瑜的政治前途取決於他自己，若他公開表態，自己能把四年任期順利做好做滿，加倍付出於高雄市民，他相信高雄市民對韓的沉潛與改變會有感。

她也對選後仍無法平復心情的韓粉們喊話，盼韓粉們「現在不要再給韓意見了，讓韓在高雄好好打拼，把能力展現出來。相信依照高雄人的熱情與善良，還是會給韓機會」。

至於韓國瑜是否會去登記選國民黨黨主席？童燕珍坦言，目前還看不出太明顯動態。但韓只要去選黨主席，那就沒政治前途了，目前「專注市政是唯一要務，千萬別去選黨主席，也不能離開國民黨或另外組黨」。

(中時電子報)