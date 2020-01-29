民進黨吳怡農在立委選戰敗給國民黨立委蔣萬安後，仍擁有大批「農婦」粉絲，人氣依舊強強滾，甚至被力拱問鼎2022台北市長，與蔣萬安再度「雙帥對決」。吳怡農29日上午8時許在松山霞海城隍廟表示「我絕對沒有資格選台北市長」，強調談市長及任何選舉都太早。

民進黨立委當選人高嘉瑜選前曾開玩笑說，她和吳怡農都可能是台北市長人選，不過她當選後則否認選台北市長，並強調外界希望吳怡農和蔣萬安再次雙帥對決，但也引發網友討論說桃園市長鄭文燦比較有可能。吳怡農對此表示「我絕對沒有資格選台北市長」。

吳怡農說，他接下來會把工作做好，半年前他都不知道今天會站在這裡，所以談市長或任何選舉都太早。至於何時會再公開露面？吳怡農說，接下來1、2周會跟大家報告，他打算繼續推動之前他都有在做的工作。

另外，吳怡農今天應廟方邀請，上午8時來發放發財金錢母，給台北市民初五開工討吉利，針對近期武漢肺炎疫情蔓延，廟方首次禁止民眾摸財神鬍鬚，並準備30瓶酒精給民眾雙手消毒防疫。吳怡農表示，廟方準備了很多酒精，他第一次參加這樣的活動，很有喜氣，待會發錢母時不會戴口罩，但離開後會戴，祝大家新年快樂。

至於過年有做了什麼事，吳怡農笑說「就休息，睡得很飽！」

許多民眾前一晚不畏低溫就到廟前排隊，廟方表示，為體恤年年辛苦的排隊信眾，松山霞海城隍廟主委沈宗陳加碼贈送各國錢幣的開運紅包給排隊前6名的信眾，希望開工第一天給民眾帶財運、錢滾錢。

(中時 )