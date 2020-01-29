美股歷經「黑色星期一」暴跌逾450點之後，周二指數隨即回神，在蘋果助攻下，大盤反彈近200點，而台積電也幾乎收復大半失土，飆漲逾3%，明天（30日）台股年後首個交易日，跌幅可望減輕。

美國耐久財訂單及房價指數升幅優於市場預期，加上蘋果上季獲利成長近1成，激勵美股三大指數全面強漲。道瓊工業指數上揚187點（或0.66%），以28722點作收；標準普爾指數上漲32點（或1.01%），收在3276.點；科技股那斯達克指數上揚130點（或1.43%），收在9269點。

蘋果領軍FAANG股價走高，不僅蘋果強彈2.83%，其他臉書、Alphabet（谷歌母公司）、亞馬遜均上漲1.3%左右；Netflix則大漲1.64%。

受惠於 iPhone銷售回溫，蘋果盤後公布上季營收918億美元，較去年同期成長9%，超乎分析師預期，季營收創下歷史新高。

此外，昨天遭空襲的半導體類股也連袂大漲，除了輝達（Nvidia）飆漲3.23%外，超微、英特爾、高通同樣狂漲2.5%左右，台積電ADR更噴漲3.31%，幾乎收復大半失土。

聯準會（Fed）周二起展開為期2天的利率決策會議，外界預估今年利率可望按兵不動。

(中時電子報)