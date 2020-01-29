正港寒流真的襲台了！今(29日)凌晨溫新北、桃竹苗都出現9度低溫，中部、南部也來到10至11度，氣象專家吳德榮說，這是入冬以來最強、影響最久的第一波寒流。他預估，今日起至周五清晨，冷空氣勢力最強，各地區平地將出現10度以下低溫，局部平地甚至可降到6度。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中指出，歐洲模式模擬顯示，今起至周五清晨冷空氣勢力最強，再加上「輻射冷卻」作用，早晚氣溫極低，白天可別被炫麗的陽光誤導，氣溫回升有限，整天都是偏冷的，要注意保暖。

吳德榮分析，這是入冬以來強度達「大陸冷氣團」以上的第5波，也將是其中最強、影響最久，且符合寒流的標準(氣象局≦10度)的第1波。

根據今晨衛星雲圖及雷達回波圖顯示，厚實雲層漸移至台灣東南方，迎風面仍有些低雲，水氣減少中；背風面天氣晴朗。乾冷空氣持續南下。

今日西半部晴朗穩定；東半部雲量將逐漸減少、局部短暫降雨的機率亦逐漸降低；各平地氣溫:北部8至13度、中部8至16度、南部10至19度、東部10至16度。

(中時電子報)