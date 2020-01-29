肺炎疫情蔓延，掀起口罩之亂，許多人搶購囤貨口罩。有網友分享，去藥局買口罩沒掃貨，竟遭親戚罵笨，讓她很無奈。貼文曝光後，許多人留言力挺原PO，觀念正確、不貪心。

日前有網友在《爆怨公社》貼文分享，過完年要回大陸工作，因此趕緊去藥局買口罩。原PO說，她運氣很好，藥局當時還有10多包的口罩，但她覺得夠用就好，留點給別人買，因此只買了幾包就回家，並想著，不夠的話，等年後要出國再買就好。

不料，該名網友返家後，親戚聽到她的決定，竟直接開罵，太傻了！現在口罩這麼難買，竟然還笨到不買光光，想著要留給別人買，讓她無奈詢問眾網友，「我真的很笨嗎？」

貼文一出，不少網友留言力挺，「你不笨，這是正確的行為」、「口罩夠用就好」、「大家應該像你一樣有同理心」、「為別人著想，善良的人老天會保佑你的」、「不貪心是對的，年後開工，口罩就會補貨」。

(中時電子報)