中國大陸武漢肺炎疫情越來越緊張，全球紛紛出現確診案例，台灣更是首當其衝，因此行政院長蘇貞昌下令限制口罩出口一個月，以確保台灣內需供應無虞，而大陸富二代汪小菲曝星妻大S到日本掃了1萬個口罩送往武漢，獲妹妹小S力挺，引發兩極反應，然今知名律師李怡貞發表想法，支持口罩不出口策略，並批評大S捐口罩、諷政府是「矯情」。

向武漢捐口罩後，大S痛批禁口罩出口猶如「見死不救，火上加油」，呼籲應放下仇恨，「希望我的孩子懂人道精神，不希望他們變混蛋」，疑諷台灣政府，這話讓不少網友不以為然，而知名律師李怡貞昨在臉書po文，以飛機安全講解中氧氣罩的用法為例，表示大家都知道要先把自己的氧氣罩戴好，再照顧身邊的小孩，否則危急時刻沒照顧好自己，反倒是給別人添亂，表示台灣禁止出口口罩，就是這個道理。

李怡貞更說，一萬個口罩不過約台幣5萬元，不是捐不起，而是疫情當頭，必須先留在台灣給老弱婦孺，遑論現在還傳有7千多名武漢人滯台觀光，「這七千多位武漢人一天用一個台灣口罩(如果他們願意戴的話)，我們也算是有幫上忙了，如果他們其中有病毒帶原者又不願意戴口罩，在台灣散播病毒，這些台灣品質優良的口罩，也總是得留在台灣擦武漢觀光者留給台灣的髒屁股用」。

李怡貞也曝光春節回彰化的真實情況，透露自己平常就有在跑醫院，本來還很有信心，覺得鄉下地方肯定有口罩，結果跑三家藥局都缺貨，而還沒開工的當地口罩工廠，則是購買民眾排隊成人龍，只好限購，因此痛批「這時候還捐口罩，除了矯情還是矯情」。

(中時電子報)