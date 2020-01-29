前總統馬英九今早至三重先嗇宮發放新春福袋。(吳亮賢攝)

國民黨黨主席懸缺，除江啟臣、郝龍斌宣布參選，謝龍介也傳出有意角逐，對此前總統馬英九今(29)表示，江、郝都是很開明的人，不會擔心影響黨內團結，「有競選不是壞事，大家比政見，比人氣」，「相信對黨的團結有幫助」。

馬英九表示，都有人出來參選是好事情，讓大家有參與感，並且能夠發現別人的優點，相信對黨的團結是有幫助；至於朱立倫宣布不參選，會不會覺得遺憾？馬英九說，「個人有個人想法，覺得沒什麼遺憾。」

(中時 )