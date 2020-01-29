國民黨主席補選多人表態 馬英九：有競選不是壞事 10:072020/01/29 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前總統馬英九今(29)至三重先嗇宮參拜，致贈香油錢給先嗇宮主委李乾龍。(吳亮賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前總統馬英九今早至三重先嗇宮發放新春福袋。(吳亮賢攝) 國民黨黨主席懸缺，除江啟臣、郝龍斌宣布參選，謝龍介也傳出有意角逐，對此前總統馬英九今(29)表示，江、郝都是很開明的人，不會擔心影響黨內團結，「有競選不是壞事，大家比政見，比人氣」，「相信對黨的團結有幫助」。 馬英九表示，都有人出來參選是好事情，讓大家有參與感，並且能夠發現別人的優點，相信對黨的團結是有幫助；至於朱立倫宣布不參選，會不會覺得遺憾？馬英九說，「個人有個人想法，覺得沒什麼遺憾。」 (中時 ) #馬英九 #參選 #競選 #幫助 #國民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 決定了！江啟臣宣布參選黨主席 07:252020/01/25 政治 蔣萬安等青壯派力挺 江選黨魁力挽百年招牌 12:292020/01/25 政治 胡志強：江啟臣證明國民黨男人不是小孬孬 12:272020/01/25 政治 蔡英文蘆洲發紅包仍未戴口罩 現場「不握手、不拍照」 16:412020/01/25 生活 江啟臣參選黨主席 青壯派力挺 04:092020/01/26 政治要聞 黨主席補選 郝龍斌呼籲黨員連署支持他 19:332020/01/27 政治 不選黨主席？朱立倫：改選不必在我 10:222020/01/28 政治 胡幼偉：未見改革對藍感到失望 11:562020/01/28 政治 怎樣對台灣最好 國民黨該心頭抓乎定 04:102020/01/29 社會新聞 改革國民黨 江啟臣臉書問卷5方向了解民意 07:452020/01/29 政治 政治熱門新聞 韓遭嗆是「高雄病毒 」？韓粉心痛吐二句真心話！ - 政治 韓會被罷免嗎？高雄資深議員贈4字妙計破解！ - 政治 陳致中開嗆韓「高雄新病毒」韓粉終於回擊了！ - 政治 2022民進黨剩4席？網驚：她最穩！ - 政治 柯文哲是逆風之王嗎？網友神分析 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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