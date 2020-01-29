去年屏東大學校徽抄襲案，遭停聘的教師許有麟出面向本刊控訴：「校徽徵選期間由遴選委員會負責，歷經近十次校務會議後修改完成，但過程中我從未獲邀參加，僅於會後接受系主任指示進行修改。」

本刊調查，2014年8月開始，屏大向全國徵求新校徽，經多次會議結果，校方均不滿意，後來許有麟提供許多設計參考圖，其中確實包括楊佳璋替健行科技大學設計的校徽。對此，許有麟解釋，「校徽遴選委員會召開的行政會議，多達近十次，我卻從未參與會議討論，每次會議結束後，我總被要求反覆修圖，簡直只是個工具人，最後卻由我一個人承擔責任。」

「我懷疑內情並不單純，校方內部早已私下擬定對策，就是要棄車保帥由我來頂罪。」許有麟無奈地指出，楊佳璋和屏大總務長陳永森、教務長施百俊都是學長學弟，應該都熟識。抄襲案發生後，楊佳璋在臉書也以「學長」稱呼陳永森和施百俊。

面對許有麟的種種指控，屏大教務長施百俊出面回應，事件發生後，才發現與設計師原來都是雄中畢業，事先並不知情；他強調，自去年1月事件爆發，歷經11個月，學校教評會決議後依法呈報教育部，有關許師停聘過程，均依法定程序辦理；至於許有麟未參與遴選委員會，他認為是推託之詞，當初校徽是由視覺藝術系設計，依行政分級權責，理當由系主任報告。

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(中時電子報)