根據美國媒體報導，美國聯邦調查局(FBI)宣布正式介入調查「小飛俠」布萊恩搭乘私人直升機墜機失事原因。

洛杉磯警局發言人先前曾表示，空難當天洛杉磯當地因為起了濃霧，天候狀況不符合起飛條件，因此警方拒絕了他們的起飛要求。

目前9具罹難者的屍體都已經找到，但還無法辨識罹難者的身分。美國國家運輸安全局強調，現在無法判定失事原因，加上直升機上面沒有黑盒子，所以可能需要5天的調查時間，而且FBI介入並非刑事調查，而是協助收集證據。

(中時 )