NBA》布萊恩空難 FBI介入調查失事原因 10:062020/01/29 中時 黃邱倫 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國聯邦調查局(FBI)宣布介入調查布萊恩空難失事原因。(美聯社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 根據美國媒體報導，美國聯邦調查局(FBI)宣布正式介入調查「小飛俠」布萊恩搭乘私人直升機墜機失事原因。 洛杉磯警局發言人先前曾表示，空難當天洛杉磯當地因為起了濃霧，天候狀況不符合起飛條件，因此警方拒絕了他們的起飛要求。 目前9具罹難者的屍體都已經找到，但還無法辨識罹難者的身分。美國國家運輸安全局強調，現在無法判定失事原因，加上直升機上面沒有黑盒子，所以可能需要5天的調查時間，而且FBI介入並非刑事調查，而是協助收集證據。 (中時 ) #布萊恩 #空難 #FBI 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》20個數字總結布萊恩輝煌生涯 10:312020/01/27 體育 NBA》網友曝感人故事：布萊恩絕非混蛋 11:282020/01/27 體育 布萊恩大女兒爆悲傷過度 「過度換氣」緊急送醫！ 20:102020/01/27 娛樂 NBA》悼念布萊恩 洛杉磯市降半旗 10:402020/01/28 體育 NBA》蝦米！ 網友8年前預告布萊恩死於空難 12:002020/01/28 體育 NBA》催淚悼念文 詹姆斯：布萊恩一路好走 12:202020/01/28 體育 NBA》搶購布萊恩商品 NIKE決定停賣 18:392020/01/28 體育 詹皇誓延續紫金傳奇 04:102020/01/29 運動天地 向老大致敬 活塞穿特製球衣進場 04:102020/01/29 運動天地 NBA》白髮人送黑髮人 老布萊恩面容憔悴 09:422020/01/29 體育 體育熱門新聞 澳網》謝淑薇拚個人最佳 女雙4強賽先下一盤 - 體育 NBA》悼念布萊恩 甜瓜：你說要來看我比賽的 - 體育 澳網》費德勒神救7賽末點 逆轉進4強 - 運動 NBA》白髮人送黑髮人 老布萊恩面容憔悴 - 體育 NBA》歐尼爾悲痛：我永遠的兄弟Kobe - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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