教育部109年留學獎學金甄試已開始受理網路報名，將至2月13日(四)中午12時整截止。有關獎學金待遇，一般生每名每年核發1.6萬美元（約新台幣48萬元），受獎年限最長2年；特殊生(勵學優秀生、原住民生及身心障礙生)每名每年核發3萬美元，受獎年限最長3年。

教育部表示，留學獎學金申請人需為已在國外優秀大學攻讀博(碩)士學位，或已獲得國外優秀大學入學許可者；至於已向國外大學申請入學，但無法於前述網路報名截止時間前取得入學許可者，入學許可繳交截止日期將可延長至3月16日。

109年留學獎學金提供205個名額，其中包括155個一般生一般學群名額、一般生選送學生赴特定國家留學名額含北歐國家10名、新南向國家25名及，以及15個特殊生名額(勵學優秀生、原住民生及身心障礙生各5名)。

教育部表示，本獎學金甄試採書面審查，擇優錄取，近3年錄取率一般生一般學群約29％，一般生選送赴特定國家約39％，特殊生約54％，歡迎優秀青年學子把握機會，拓展國際經驗，一圓留學夢。

為因應政府e化服務，並考量國外學子報名便利性，109年起本獎學金甄試，無需郵寄紙本報名表，申請人請詳讀簡章，於網路報名同意具結遵守相關規定，即可進行報名程序。網路報名網址：https：／／www.scholarship.moe.gov.tw／scholarship。

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