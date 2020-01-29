〈黃金南瓜濃湯〉內手工自製起司餃，濃湯中並用了烤南瓜籽、培根碎與小豆蔻提味。（圖／姚舜）

菲德烈克（Frederic Jullien）設計的〈紅魽生魚片．酪梨醬〉，用了酪梨醬、酸奶和酒醋提味。(圖／姚舜）

〈無骨雞翅燉飯〉的燉飯是用香菇湯與雞湯熬煮，並加了帕瑪森起司增加鹹香與稠度，去骨雞翅煎烤得皮酥肉嫩，非常好吃。（圖／姚舜）

無骨雞翅燉飯〉的雞翅來自埔里，表皮微微酥焦、肉質細緻鮮嫩，非常好吃。（圖／姚舜）

肉腸筆管麵〉的香腸，是主廚以豬菲力與豬肩肉自製，筆管麵是用雞湯與蔬菜湯與番茄醬炒製，並加了少許製作肉腸時的醬汁，口味與口感都很迷人。（圖／姚舜）

「還在試，這些菜都還沒定案」，面對眼前一道道充滿地中海風情的美味菜式，台北大直英迪格酒店總經理May 胡愛偉表示，飯店館內全日餐廳〈T.R Bar ＆ Kitchen〉雖已低調在除夕夜開始試營運，但午、晚餐菜單的菜式還在調整，還不算正式菜單，「目標在2／10日前定案」。

〈地中海小卷串〉、〈無骨雞翅燉飯〉、〈黃金南瓜濃湯〉、〈香烤澳洲M5和牛〉、〈伊比利豬排〉，還有〈水牛瑪格麗特披薩〉、〈松露蘑菇披薩〉等，這些菜我都嘗了，食材用料不俗、廚功亦很到位，每道菜的風味與口感都頗具水準。「但還要調整一下」，求好心切的胡愛偉說，為了呼應INDIGO英迪格品牌精神，她希望菜色能更「潮」、且更「接地氣」。

Hotel INDIGO英迪格酒店是IHG洲際酒店集團旗下潮牌酒店，台北大直英迪格酒店則是繼高雄與新竹之後，INDIGO在台第3個據點。此一酒店品牌最大賣點與亮點就是「體現在地文化」、「傳遞鄰里特色」。所以胡愛偉希望〈T.R Bar ＆ Kitchen〉的菜餚，也能呼應品牌精神，並「讓菜餚說故事」。

國人就是愛吃肉，所以在大直英迪格酒店的〈T.R Bar Kitchen〉，菜單上也有〈香烤澳洲M5和牛〉。（圖／姚舜）

〈鹽烤鱸魚〉是將整尾鱸魚調味醃漬後，以鹽巴包覆再送進烤箱中爐烤40分鐘，吃食時必須先敲開「鹽殼」，才能取出魚肉分食。（圖／姚舜）

採桌邊服務、代客分切的〈鹽烤爐魚〉，會再搭配酸豆、去皮櫻桃番茄、並淋橄欖油後呈盤上桌。（圖／姚舜）

〈伊比利豬排〉的肉質細緻柔嫩，主廚用綠花椰泥與日式柚子胡椒當沾醬，很有創意且吃在口裡完全沒有違和感。（圖／姚舜）

在基隆河截彎取直前，大直附近土地多是磚窯，周邊並有許多養鴨人家，為了讓旅人認識並了解「鄰里前世」，建築師與設計師用了許多磚瓦、舟船、漁火元素，建構並妝點大直英迪格酒店的「今生」，由外到裡、完整的傳遞「磚窯文化」及「河岸生活」。

位在大直英迪格酒店4樓的〈T.R Bar ＆ Kitchen〉，一如其名由酒吧與餐廳共構，設計師擷取基隆河畔的遊河慶典、漁燈、船板結構等元素設計空間，時尚現代、潮感十足。坐在餐廳內除可遠眺台北101與台北城市景觀，並連接近700坪之戶外露天空間，可提供時尚男女在此品飲各式飲料、舉辦派對，也可以供流行時尚品牌舉辦新品發表會，或VIP派對。

為了強化〈T.R Bar ＆ Kitchen〉餐飲競爭力並傳遞美好用餐體驗，大直英迪格酒店請來老家在南法的法籍主廚菲德烈克．朱利安（Frederic Jullien)擔任廚藝顧問。試菜這天，所有菜式都是由他親自操刀烹調料理的。

菲德烈克的廚藝資歷相當完整且精采，2008年他進入法國巴黎〈Taillevent〉餐廳歷練，在2007年之前，這餐廳曾連續34年維持米其林三星不墜，這裡的客人冠蓋雲集，主顧多是達官顯貴、企業名流，連法國總理都喜歡在此款待客人。2012年菲德烈克進入了「世紀名廚」侯布雄的廚藝團隊，在巴黎的〈 LATELIER de Joel Robuchon〉歷練，2014年他來到台北擔任台北〈侯布雄法式餐廳〉副主廚。

〈水牛瑪格麗特披薩〉吃的是單純的經典義大利披薩風味。（圖／姚舜）

〈蘑菇披薩〉的主要餡料有蘑菇、芝麻葉與馬斯卡彭起司，並淋了松露油提味。（圖／姚舜）

大直英迪格酒店〈T.R〉餐廳的披薩，餅皮薄脆、口感帶有微微「扯勁」，預料會受到Pizza控觀迎。（圖／姚舜）

〈開心果提拉米蘇〉是將提拉米蘇解構，並用草莓、藍莓和開心果碎演繹風味與口感。（圖／姚舜）

系出名門、輝煌的資歷，使菲德烈克練就了精湛廚藝，所以他為〈T.R Bar ＆ Kitchen〉開出的菜單，總是帶著一股Fine Food的氣韻。大直英迪酒店總經理胡愛偉說，菲德烈克作的菜其實道道好吃，只是為了呼應英迪格的品牌精神，以及飯店瞄準的目標客層，飯店希望這位大廚能將Fine Food變身為「Fun Food」，並透露廚藝與菜式「說鄰里故事」，並且將份量做大點，好讓客人可以Sharing。

從精緻法菜轉而設計繽紛的「潮食」，其實難不倒閱歷豐富的菲德烈克，但我老覺得這似乎有點「殺雞用牛刀」與「用大炮打小鳥」。但身上完全沒有「驕氣」的菲德烈克顯然非常理解飯店的要求。就像試菜時他作出的菜餚般，這些菜都不是義大利菜就是地中海佳餚，且味道和口感都好，所以〈T.R Bar ＆ Kitchen〉的完整菜單定案後，菲德烈克如何讓一道道Fine Food，變身為搶眼吸睛、迎合IG打卡的「潮食」，自然讓食饕與飲食男女期待。

菲德烈克（Frederic Jullien）曾在法國巴黎米其林三星餐廳〈Taillevent〉歷練，2012年加入「世紀名廚」侯布雄的團隊，2014起擔任台灣〈侯布雄法式餐廳〉副主廚。（圖／姚舜）

大直英迪格酒店的全日餐廳 〈T.R Bar ＆ Kitchen〉，裝潢設計「潮」感十足，並以舟船元素「說故事」。（圖／姚舜）

大直英迪格酒店的全日餐廳 〈T.R Bar ＆ Kitchen〉規畫有一時尚酒吧。（圖／姚舜）

大直英迪格酒店的全日餐廳 〈T.R Bar ＆ Kitchen〉的早餐提供多樣選擇。（圖／姚舜）

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