陸新型肺炎確診近6000件 死亡132人 11:002020/01/29 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家衛生健康委員會29日上午公布，28日全國31個省報告新型冠狀病毒肺炎新增確診病例1,459宗，新增重症病例263宗，新增死亡病例26宗，其中湖北省25宗、河南省1宗。新增治癒出院病例43宗，新增疑似病例3,248宗，包括西藏1宗，為當地首宗疑似感染個案。 (工商 ) #疫情 #病毒 #肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》澳洲宣布首例武漢肺炎確診病例 09:412020/01/25 國際 2020武漢風暴》川普推文感謝 陸控制武漢肺炎與透明化 10:402020/01/25 國際 2020武漢風暴》防武漢肺炎 公路總局：要求客運定時消毒 12:222020/01/25 生活 武漢肺炎男台商1／22去高雄舞廳 全程未戴口罩 14:142020/01/25 生活 蔡蘇禁止出口口罩 他：國際宣傳戰 沒看過那麼笨的政客 15:462020/01/25 政治 美專家：這一關鍵 讓流感在美比武漢肺炎更具威脅 18:002020/01/25 國際 2020武漢風暴》澎湖傳疑似感染武漢肺炎 4人送入三總負壓病房隔離 01:562020/01/26 生活 2020武漢風暴》加拿大淪陷！確認首起武漢肺炎病例 07:232020/01/26 國際 半夜直擊武漢急診！治療氛圍出乎意料 08:562020/01/26 生活 2020武漢風暴》武漢肺炎傳播速若未減 專家點出疫情擴大時間點 09:372020/01/26 國際 兩岸熱門新聞 陸3度捍拒美衛生協助 美將擴大20機場篩查旅客 - 兩岸 武漢肺炎病患超過SARS？ 陸疾病專家：無需恐慌 - 兩岸 - 旺報 包機撤武漢台胞？大陸沒答應 - 兩岸 2020武漢風暴》疫情失控 地方官將責任推給中央？ - 兩岸 2020武漢風暴》西藏現首宗疑似病例 疫情恐蔓延陸全境 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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