大陸國家衛生健康委員會29日上午公布，28日全國31個省報告新型冠狀病毒肺炎新增確診病例1,459宗，新增重症病例263宗，新增死亡病例26宗，其中湖北省25宗、河南省1宗。新增治癒出院病例43宗，新增疑似病例3,248宗，包括西藏1宗，為當地首宗疑似感染個案。

(工商 )

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