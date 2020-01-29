大陸新型冠狀病毒疫情越演越烈，截至今（29日）早上9點，大陸境內已有逾6千起確診病例，造成132人喪命，儘管如此，四川省還是有人執意在這個敏感時刻大搞婚禮，還席開18桌。四川省南充市西充縣仁和鎮黨委書記張杰接獲通報後，立即趕往現場要求大家放下筷子，趕緊離開現場！

綜合陸媒報導，黨委書記張杰在疫情期間被委派一項任務，在鎮上巡察有沒有酒店在這段時間違規承接酒席，而在26日上午11點時，張杰接到電話，表示有民眾在西充縣仁和鎮鵬程大酒店舉辦婚宴，而且規模似乎有點龐大。

張杰趕往現場後，並沒有第一時間阻止婚宴進行，他當時心想：「民間有個風俗，寧拆一座廟，不拆一樁婚，我要求工作人員還是先讓婚禮儀式搞完。」酒店老闆也說，由於早已答應新人幫忙舉辦婚禮，加上食材也買好了，原本打算做完這席就關門休息。

張杰隨後將雙方父母叫來，表示結婚應是件喜事，但如果來賓有一人感染，那在場所有人都要被隔離，最後取得4位家長同意，當婚禮儀式結束，張杰便走上台拿起麥克風說：「確實是疫情形勢所逼，婚宴無法繼續了！我給大家鞠躬，給新人說一聲抱歉。請放下筷子，馬上解散，馬上解散！舍小家為大家。」語畢，全場來賓紛紛拍手叫好，隨後紛紛離場，不到10分鐘來賓幾乎都離開現場了。

張杰事後說：「其實大家都知道疫情形勢，酒店、新郎新娘和客人都抱著僥倖心理，以為鄉鎮上管得不嚴。」而這起事件也對鎮上人們起到震懾的作用，從此之後在沒有人敢辦酒席，甚至是大規模的集體聚餐了。

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(中時電子報)