彰化口罩大廠華新配合政府口罩限購政策，將原本每人限購五盒改為１盒，今天上午九點發放１千號碼牌，許多民眾今天凌晨就到工廠外排隊。（吳建輝攝）

９點一到工作人員開始發放號碼牌，工作人員預計中午過後才會讓所有人都買到口罩。（吳建輝攝）

彰化口罩大廠華新昨晚宣布，配合政府口罩限購政策，今天起將原本每人限購五盒改為1盒，今天上午九點發放1千號碼牌，許多民眾今天凌晨就到工廠外排隊，隊伍綿延6、7百公尺，搶到第一名莊姓一家四口，昨天晚上8點就到現場排隊，遠從台北來的陳小姐說，她凌晨兩點就來排隊，一家８口來排隊搶到8盒，彰化陳先生則說，希望大家都有口罩戴，自己搶到口罩沒有用。

漢肺炎在台肆虐，目前已經有8例確診病例，甚至出現妻傳夫的本土首例，國人恐慌讓口罩需求大增，廠商透漏，甚至有通路商直接提大把現金到工廠來要買口罩，政府宣布釋出600萬片醫療口罩，每人限購3片，但大多廠商早已將口罩包裝完成，要拆成3片賣，勢必會增加２次汙染的風險。

口罩工廠吸引全國各地民眾到彰化口罩工廠搶貨，工廠外排隊人潮綿延６、７百公尺。（吳建輝攝）

華新醫材集團專員徐誌遠說，工廠配合政府限購政策，但疫情升溫希望大家都能夠買到口罩，在取得經濟部同意後，提供民眾每人限購１盒，工廠尚未開工，但需求量大增，昨天就請員工回公司加班，今天開啟4條生產線預計可以生產10片口罩，明天開工後11條生產線將火力全開，以應付未來口罩的需求量。

華新醫材集團董事長鄭永柱說，經濟部考量春節口罩庫存量及物流，要求民眾每人每次只能限購3片口罩，但依目前國內口罩供應狀況，應該不會有缺貨狀況發生，而國內工廠口罩出貨大多為１盒50片，或每包5片，如果限購3片現行的零售通路勢必得重新包裝，怕會增加2次汙染的風險，建議政府可以彈性調整。

(中時 )