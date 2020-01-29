歌手謝和弦和元配妻子Keanna（戴怡軒）、直播主莉婭的三角戀剪不斷理還亂，謝和弦被Keanna舉報呼麻後翻臉不認妻，還大罵Keanna有公主病；遭到丈夫背叛的Keanna除夕驚傳出血休克，不過昨（28日）深夜PO出自拍照，反擊：「我從來就沒有公主病。」

Keanna昨日晚間先是PO出數張室內照，寫下「越暗的地方，我越亮。」半天就有8萬網友按讚，紛紛對她表達支持之意，要她好好做自己；不過這三張照片都看不清楚她的臉部五官，只是身影似乎相當削瘦。

Keanna發圖配文「越暗的地方，我越亮。」（圖／IG）

深夜，Keanna又再PO出近拍照，在正常的燈光下只見她染了全新髮色，粉紫色雖然很襯她的嫩白肌膚，但她明顯頭髮凌亂，表情看起來也有些憔悴，雙頰更是因為毫無血色而顯得蒼白，讓粉絲相當不捨，對她說「加油，妳要好好的！」

Keanna自拍配文寫道：「我從來就沒有公主病，因為我對公主沒興趣。要當也是當國王。」似乎在回應日前外遇呼麻夫對她「公主病」的指控。

Keanna換新髮型，似乎打算重心開始。（圖／IG）

(中時電子報)