行政院長蘇貞昌上午視察「中央流行疫情指揮中心」，針對許多民眾抱怨買不到口罩，蘇揆以SARS為例表示，說當時大家一片搶口罩，結果SARS一過才發現白白浪費錢，口罩又過期不能用，他呼籲千萬不要搶購，更不應該發災難財，說要拿去賣或買去送到國外去，這都不應該。

蘇揆上午在「中央流行疫情指揮中心」聽取相關部會簡報，包括陸委會、內政部、財政部、海巡署等相關部會都出席，宛如小型行政院會。針對包機撤武漢台胞，蘇揆受訪時說，政府對於滯留武漢的國人十分關心，早已由海基會進行聯絡，現在對岸沒有跟我方直接連絡，但有公開表示所謂會了解照顧等等，包機還是會持續溝通。

針對口罩買不到的問題，蘇揆強調，口罩的數量是夠的，除了庫存外，這幾天衛福部也特別釋出口罩2300萬片，而且現在工廠過完春節已回來加緊生產，一天可達到近400萬片，加上政府早已宣布限制出口，所以口罩非常足夠，請國人放心， 也呼籲國人同胞要用時才買口罩，不要囤積起來，也會過期。

蘇揆也回憶SARS時大家一片搶口罩，結果SARS一過才發現家裡好幾箱口罩，也用不到，白白浪費錢又過期不能用，其實一點都不必要，他要請國人同胞放心，對於口罩的數量，一定會讓國人足夠用，還是鼓勵國人需要時要用就買，隨地都可以買到，千萬不要搶購，更不應該發災難財，說要拿去賣或買去送到國外去，這都不應該。

而對於各部會首長要不要戴口罩的問題，蘇揆也說，民眾如果有狀況就趕快戴口罩就醫，如果沒有任何狀況，如常生活就可以，戴口罩有沒有必要也要視各該環境的情況不同，如果是開放空間，大家都健康正常，如常生活就可以。

(中時 )