前總統馬英九辦公室今天發新聞稿指出，面對武漢肺炎此一重大公衛事件，美、日等國都表示願意對中國大陸提供協助；副總統當選人賴清德也倡議，台灣應與國際社會攜手協助對岸防疫。兩岸已於2010年簽署醫藥衛生合作協議，其中就包括傳染病防疫之合作，過去禽流感盛行時，已有合作先例，可供參考。

馬辦指出，政府目前已限制大陸旅客來台，並限制口罩出口，但除了消極的防堵之外，台灣也能有更積極的作為，可在行有餘力下，提供中國大陸防疫物資等醫療人道援助，降低疫情對兩岸人民的威脅。

馬辦並提到，2010兩岸就簽署過醫藥衛生合作協議，過去在禽流感上就有合作先例，雙方可在此基礎上共同防治武漢肺炎，中國大陸也應通報我方最新疫情資訊，切勿再趁機打壓，徒增臺灣民眾反感。

最近行政院多次宣布台灣口罩供應充分，但包括媒體記者實測結果，市面口罩仍短缺，許多民眾跑了很多店家都買不到。馬辦呼籲，政府應該儘速瞭解民眾為何買不到口罩，清查是否有人惡意囤積？若臺灣的口罩產量及存量確實足供國內民眾需求，也應適量協助中國大陸防止疫情擴散，台灣民眾的健康才更有保障。

馬前總辦公室指出，武漢肺炎疫情爆發以來，馬前總統非常關切民眾的感受與需求，這兩天也親自了解，發現確實許多民眾買不到口罩，「馬前總統完全體會民眾的恐慌與憂心」，呼籲政府應提盡速出具體有效對策，讓民眾安心。

(中時 )