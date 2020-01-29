正在大陸與當地衛生官員商討防範武漢肺炎擴散的世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）28日表示，對大陸防控疫情能力有信心，並不主張撤僑。

世界衛生組織秘書長譚德塞表示，對大陸防控疫情能力有信心，並不主張撤僑。

根據陸官媒央視報導，譚德塞在與大陸外交部長王毅見面時表示，武漢新型冠狀病毒肺炎疫情發生後，大陸在「創紀錄」的短時間內甄別病原體，並和WHO與其他國家分享病毒基因序列。

對於美日韓等國撤僑，譚德塞表示已注意到有些國家提出希望撤僑，但WHO不主張這麼做，當前形勢下應保持鎮定，沒有必要過度反應。他並表示，WHO對大陸政府防控疫情能力充滿信心，希望和大陸加強合作，願根據大陸需要提供一切必要協助。

譚德塞同日並與中國大陸國家主席習近平見面。習近平表示，世界衛生組織在協調全球衛生事務方面發揮著重要作用，中方高度重視同世界衛生組織的合作，歡迎世界衛生組織參與本次疫情防控工作，世界衛生組織專家已赴武漢進行實地考察。

此外，WHO也在同日表示，北京當局已同意世界衛生組織派遣國際專家至大陸，以增進對2019新型冠狀病毒的了解，及引導全球對此一疫情的回應。

(中時電子報)