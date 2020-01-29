蘭嶼海釣船翻覆 3人落海2人失蹤 10:412020/01/29 中時 楊漢聲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警消在附近海域搜救中。（翻攝照片／台東楊漢聲傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 警消在附近海域搜救中。（翻攝照片／台東楊漢聲傳真） 台東縣蘭嶼鄉29日傳出漁船翻覆意外，3位遊客跟當地民眾借船出海海釣，結果疑似引擎故障遭大浪打翻，其中1人命大自行游上岸另外2名疑似失蹤；目前警消和海巡人員正在附近海域搜尋，期盼發生奇蹟。 莊姓遊客及林、楊姓2友人相約到蘭嶼過年，3人向當地民眾借船出海借船進行海釣；未料在海面時疑似引擎故障失去動力，突然一陣大浪打來，漁船當場翻覆，3人全部落海，其中莊姓遊客自行游上岸；另外2名林姓和楊姓遊客則失去蹤影，目前警相正極力搜救中。 (中時 ) #遊客 #海釣 #當地民眾 #漁船 #故障 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》日本確診第三例 為武漢赴日女遊客 20:442020/01/25 國際 2020武漢風暴》武漢女飛大阪避難 日網友怒批：缺德 20:072020/01/26 生活 台灣燈會防疫優先 盧秀燕：不會衝遊客量、健康第一 12:592020/01/28 政治 武漢肺炎延燒 陸客銳減重創全球觀光業 14:082020/01/28 國際 嚴防武漢肺炎 台中住宿要先量耳溫或額溫 13:152020/01/28 生活 台灣燈會 盧秀燕：不會衝遊客量 民眾健康第一 13:142020/01/28 生活 福壽山天池下雪了 遊客興奮張嘴接雪花 16:362020/01/28 生活 高雄新景點棧貳庫！JETS嘉年華春節人潮上看50萬遊客 16:542020/01/28 生活 日本公車司機遭感染 曾兩度搭載武漢遊客 18:262020/01/28 兩岸 陸呼籲境外商家給予陸遊客優惠退改措施 22:312020/01/28 財經 社會熱門新聞 9同事集資買樂透中14億 集體辭職老闆臉綠 - 社會 姐夫過年回娘家 驚見小姨子沒穿內衣驚吐三字 - 社會 女兒不像我！他驗4次DNA劇情大逆轉 - 社會 看到小姨子餵奶 色姊夫凍未條撲上去家庭破碎 - 社會 夫返家驚見老婆裸睡曬鮑魚 「異常」裝扮綠了頂 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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