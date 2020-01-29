警消在附近海域搜救中。（翻攝照片／台東楊漢聲傳真）

台東縣蘭嶼鄉29日傳出漁船翻覆意外，3位遊客跟當地民眾借船出海海釣，結果疑似引擎故障遭大浪打翻，其中1人命大自行游上岸另外2名疑似失蹤；目前警消和海巡人員正在附近海域搜尋，期盼發生奇蹟。

莊姓遊客及林、楊姓2友人相約到蘭嶼過年，3人向當地民眾借船出海借船進行海釣；未料在海面時疑似引擎故障失去動力，突然一陣大浪打來，漁船當場翻覆，3人全部落海，其中莊姓遊客自行游上岸；另外2名林姓和楊姓遊客則失去蹤影，目前警相正極力搜救中。

(中時 )