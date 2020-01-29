第二階段罷韓行動正式展開，昨（28）日罷韓提案法定領銜人陳冠榮，至中選會領取罷免第二階段連署書，並宣布罷韓行動二階連署正式啟動。今日宣布罷韓總部成立，要在30天拚出30萬份連署書。

面對武漢肺炎侵台，罷韓四男子之一的李醫師表示，會加緊力道跟大家做宣導，只要民眾到連署點，都會發放口罩並提供乾洗手給大家，也特別對30多位志工進行防疫衛教。

「光復高雄」總部今日成立，正式啟動第二階段罷韓，法定第二階段罷免須再60天內達到23萬份連署書。陳冠榮表示，身為醫生的確對武漢肺炎的疫情相當關注，對於總部內的志工都有做好衛教宣導，民眾可以踴躍站出來。

對於第二階段罷韓連署，陳冠榮相當有信心，目標在1個月內就要收集完30萬份連署，甚至2個月60萬份也不無可能。

據《自由》報導指出，前金區三川里里長莊晉勳，已在里內發放2千份連署，並在今日搶頭香，繳交100份連署書，Wecare高雄發起人尹立也特地致贈「功在高雄」匾額，感謝莊晉勳的奔走與支持。

(中時電子報)