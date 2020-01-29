眾人皆知布萊恩與歐尼爾兩大巨星之間有著極大的隔閡，雙方也多次公開互槓與調侃，但隨著布萊恩空難逝世之後，所有的恩怨情仇都已煙消雲散。歐尼爾今天在節目上談到布萊恩時再次掩面哭泣，直言生涯4個冠軍有3枚冠軍戒是靠布萊恩拿下的。

歐尼爾表示，「我才剛走出妹妹過世的陰霾，沒想到突然聽到布萊恩發生空難，當下以為是外界的鬧劇，直到兒子拿著媒體報導影片給我看了之後才知道我的兄弟布萊恩竟然走了，而且連同他的女兒吉安娜也去了天堂，接連遭遇妹妹與兄弟離開的打擊，我已經好幾天沒吃沒睡，真的好難過。」

歐尼爾說，「我們無法在他進入籃球名人堂上開玩笑了，再也聽不到他說『我有5個冠軍，你只有4個冠軍的嘲諷語氣了。』更別說『如果我們繼續聯手的話可以拿到10座總冠軍。』這些話以後都聽不到了！天啊！」

「我知道外界認為我們有誤解，他們哪會知道我們情如兄弟，即便會有爭吵，但我對你只有尊重，我們是史上最好的雙人組合，這是不可抹滅的事實，我多希望能在60、70歲的時候還能在家裡或是節目上一起聊天。」

「這個傷口(布萊恩過世)會停留在我的身上好長一段時間，也有可能永遠無法癒合，你知道嗎？沒有你，我拿不到3個冠軍，兄弟！一路好走！！！」

(中時 )