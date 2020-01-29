劉玥霏發厭世長文嚇壞粉絲。(圖／翻攝自微博)

大陸女星劉玥霏（原名：劉雨欣），曾在《步步驚心》飾演明玉格格知名度大開，前年曾服藥輕生被救回，她也坦言心理出狀況，不過為了家人，她打起精神堅強過生活，近日還出演電視劇《三生三世枕上書》，不過28日又在微博發厭世長文，讓粉絲超擔心，憂心她想不開，紛紛留言鼓勵她。

劉玥霏分享一個「小姑娘」的故事，內容提到她從小就夢想買一條自己的裙子，好不容易存夠錢，買了不起眼但自己很喜歡的裙子，未料設計師爆紅，裙子變限量版，小姑娘莫名捲進一場惡夢，全城的人都罵她醜，身分低配不上這件衣服，罵到她崩潰，最後失去穿它的勇氣，決定把這條裙子讓出去給公主穿。

但卻沒因為她放棄了得到安寧，還是遭到惡毒謾罵，讓她選擇結束生命，卻又被救了回來。醒來後看著心碎的家人，心想必須堅強活下去，因此換了名字和長久生活的環境，當她以為可以安靜生活了，卻又在裙子被展出後，遭人們痛批「弄髒公主的衣服」，剛癒合的傷口又被剝開，她再度陷入黑暗，「她想來一場死亡直播！她該怎麽辦？誰來寫一個結局？」

雖然像是在敘述一個故事，卻讓網友猜測是指《枕上書》翻拍爭議，多年她買下小說版權，原本要擔任女主角，卻遭網友強烈抵制「不適合」，後來選擇退讓轉而變女二，女主角則由迪麗熱巴拿下，她拍完《枕上書》後，就到美國讀書，22日劇播出，可能又受到議論，才會情緒低落發厭世文。

劉玥霏之前深陷嚴重情緒困擾，曾發表「想捅自己幾刀」、「想一直睡下去」等言論，前年吞藥自殺未遂，現似乎又陷入低潮，讓粉絲超擔心，紛紛鼓勵她「真的謝謝妳讓裙子有展示的機會」、「其實妳也是公主」。

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(中時電子報)