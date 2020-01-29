苗栗三義木雕博物館自即日起至3月22日展出英國藝術家貝馬丁雕塑作品。〔謝明俊攝〕

苗栗三義木雕博物館自即日起至3月22日展出英國藝術家貝馬丁雕塑作品。〔謝明俊攝〕

苗栗三義木雕博物館自即日起至3月22日止，在一館地下室展出「物盡其用－貝馬丁個展」，展出作品45件，是英國藝術家貝馬丁先生的創作，貝馬丁從事藝術創作30年，以英國傳統直接雕刻為本，並持續在創新雕刻方式和技巧，歡迎民眾新臨體驗藝術之美。

英國藝術家貝馬丁出生於1965年。英國東倫敦大學建築藝術碩士。1998年獲選英國皇家雕刻家協會會員。2004年隨妻來台定居，作品曾於三義木雕博物館和新竹玻璃工藝博物館及鶯歌陶瓷博物館展覽和獲獎數次，收藏家遍及歐洲、美洲、日本、中國和東南亞等國。貝馬丁先生從事藝術工作30多年，他的創作一方面在延續英國傳統的直接雕刻，同時也在尋找新的雕刻方式和技巧。

苗栗三義木雕博物館自即日起至3月22日展出英國藝術家貝馬丁雕塑作品，貝馬丁個人簡介。〔謝明俊攝〕

本次展出作品大部份是在探討生命的輪迴、死亡和再生，靈感來自於種子、貝殼、化石和果實。本次展覽分成兩個主題的展出方式，第一個主題是海廢創作的作品大多數是以漂流木為主和被人類使用過後丟棄的廢料，例如塑膠瓶，鞋子，魚網..等的垃圾。

第二個主題則是利用木材行購買的不同種類的集成材，通常是做為建材使用。利用彎曲，堆疊和建構的方式，創作出類似貝殼構造的結構和形式。希望藉由這次展覽的作品可以喚醒我們將要面臨的環保危機。大家可以改變生活方式，善用資源和珍惜我們所擁有的地球！

(中時 )