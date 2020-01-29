立法院第十屆立委即將就任，各黨團都在佈局立院新局，順利連任成功的國民黨立委林為洲今天宣布角逐國民黨立院黨團總召，林為洲強調，未來的黨團，要完成三個改變：反對、支持政策的論述要講清、說明；提出與堅守自我政策、議題的主張與價值；深耕民生議題，與民眾對接呼應。

林為洲表示，總統與立委大選，國民黨再度挫敗。除了黨內改革外，重拾民眾對於國民黨的信心，「主要戰場就在立法院」，在這裡，國民黨所有新的理念、政策、價值觀，必須仰賴黨團成員勇於論述及彰顯議題，才能讓人民看見改變。

林為洲認為，而台灣正面臨武漢肺炎的威脅，前方的道路也有諸多挑戰，身為在野黨的天職，監督與制衡在此時刻更加重要。

他決心參加國民黨立院黨團總召選舉，是希望成為國民黨與立院黨團溝通橋樑，與成為黨內改革協助者，扮演應有的角色、完善應盡的責任。

林為洲說，大選輸了，若只有空等而不思改變，台灣的人民將離國民黨越來越遠，而改變需要的是行動，「做就對了，我們前進的腳步決不停歇。」

(中時 )