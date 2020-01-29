苗栗三義木雕博物館自即日起至3月22日展出「台中市雕塑學會會員聯展」。〔謝明俊攝〕

苗栗三義木雕博物館自即日起至3月22日展出「台中市雕塑學會會員聯展」。〔謝明俊攝〕

栗三義木雕博物館自即日起至3月22日止，在二館三、四樓展出「台中市雕塑學會會員聯展」，共展出作品86件，包含學會老中青三代雕塑菁英作品，作品涵括木雕、石雕、竹雕、陶雕、銅雕等，歡迎有興趣民眾蒞臨共同體驗木雕藝術之美。

台中市雕塑學會前身是中部雕塑，也是全國最早立案的雕塑團體，成員包括老中青三代的雕塑菁英，創會會長王水河等長老，為凝聚中部地區雕塑工作者情感，共同推動雕塑活動，互相研究、觀摩、提高雕塑藝術水準為宗旨創立本會，至今已邁入第三十四個年頭，不僅是中部地區雕塑發展史的縮影，也儼然發展成為全國性的重要藝術團體。

苗栗三義木雕博物館自即日起至3月22日展出「台中市雕塑學會會員聯展」。〔謝明俊攝〕

苗栗三義木雕博物館自即日起至3月22日展出「台中市雕塑學會會員聯展」。〔謝明俊攝〕

本次展出為涵蓋老、中、青三代會員應用各類素材的最新創作，作品形式包括石雕、木雕、竹雕、陶塑、銅雕及金屬銲接或切割塑形等，每年一度的雕塑大展有如雕塑藝術嘉年華會，作品從寫實到抽象，有傳統有現代，呈現雕塑藝術的不同面貌。誠摰邀請喜愛藝術的朋友們，歡迎大家共下來尞。

(中時 )