南台灣代銷龍頭上揚國際手上代銷建案40多個，其中，分佈在高雄和台南的20個建案，除夕休息1天之外，農曆春節初一到初四，都不打烊，不過，受到大陸武漢肺炎的影響，每個建案4天的現場來人組數介於10到30組，比預期的少，「而且，幾乎沒有台商」，但因區域自住客的剛性需求驅動，「京城世界心」和「春福好里」分別成交9戶和13戶，其餘的則是零星成交，「比預期的少一些」，比往年降溫許多，未來要看武漢肺炎的後續發展。

上揚國際董事長林聰麟29日表示，上揚國際目前在高雄和台南的銷售建案有40多個，其中，分佈在高雄和台南的20個建案，包括興富發的「愛情河左岸」、京城建設「美術皇居」等，除夕休息1天之外，農曆春節初一到初四，都正常營業。

林聰麟指出，農曆年前，上揚國際就規劃今年農曆春節的建案，大坪數的建案，銷售可能不叫做，因此，除了京城建設的「京城King Park」、以及京城建設「美術皇居」這2個建案之外，其它大坪數建案全部喊卡，只鎖定預售和首購產品，在今年農曆春節開賣、不打烊。

他說，從大年初一到大年初四（25日到28日），總共4天，案場來人組數的建案，4天最多來了20到30多組，較少的則有10多組，來人組數確實不如預期，可能與武漢肺炎有關，因此，為了顧及所有看屋的消費者、以及現場銷售人員的安全，上揚要求接待人員事先詢問來客是否要戴口罩？如果需要，即現場提供，並讓銷售人員也戴上口罩。

否則，上揚國際代銷的建案，銷售人員則正常接待，避免銷售人員全面戴上口罩的行為，讓來客產生不必要的誤會與害怕，林聰麟表示，但已事先要求感冒的業務人員，暫停上班。

他說，今年農曆春節，上揚國際事先預估大年初一到初五，5天應該售出100戶，截到初四為止，總共賣了70戶，跟預期還有一些落差，其中，春福建設在岡山推出的「春福好里」賣的最好，總共成交13戶，京城建設的「世界心」居次，成交9戶。

林聰麟指出，面臨武漢肺炎期間，客戶如果決定要看屋，即代表購屋決心較為堅決，因此，整體來說，「來人比預期少，成交跟預期差不多」。

他說，今年農曆春節看屋來源，「幾乎沒有台商」，一方面是因為受到武漢肺炎的影響，一方面是將近一半的台商，早在1月11日總統大選期間，就已返台，這也是上揚排除銷售大坪數建案的原因之一。

林聰麟表示，未來的房市發展，可能要看武漢肺炎的後續發展，疫情是否會擴大？「如果全面戴口罩，就麻煩了」，如果只是短期效應，那就還好，因為，去年房市熱，今年農曆年降點溫，也不是壞事，畢竟，未來會有補償效應。

(工商 )