蘇內閣年前總辭受到蔡總統慰留。外界關注法定5月底即將到期的促進轉型正義委員會是否繼續運作，針對代主委楊翠表示，促轉會無延期規劃，將撰寫總結報告。行政院政務委員羅秉成說，促轉會續存與否，並非由促轉會自己決定，將報請蘇揆裁示。

2018年5月31日成立的促轉會，任務今年5月到期，依促進轉型正義條例第11條規定，促轉會應於2年內就推動事項，以書面向行政院長提出含完整調查報告、規劃方案及具體實施步驟在內的任務總結報告；有制定或修正法律及命令必要者，並同時提出相關草案。其於2年內未能完成者，得報請行政院長延長之；每次以1年為限。

行政院政務委員羅秉成表示，促轉會續存與否，非由促轉會自己決定，是否續存，還要看總結報告內容，等報告出爐政院才能決定促轉會是否繼續，現在促轉會態度上是希望把相關任務完成，如果任務都完成了當然就不需要再繼續，但完成與否還要視各界評估才能決定。

羅秉成說，促轉會是否要結束任務，在程序上，除了各界的意見評估，政策上仍由蘇揆作決定。他並提出，促轉會並未向他提出何時能完成總結報告，但依法促轉會任務期限到5月，相信總結報告不會拖太久。

蘇內閣去年原定完成的任務，還包括中正紀念堂轉型方案，但方案目前已退回文化部。主責的政務委員林萬億去年表示，中正紀念堂轉型涉及文資處理、建築、結構、空間配置、觀光等轉型正義面向，行政院會盡快召開跨部會討論，最快6月對外說明。但目前為止，政院尚無進一步訊息。

另外，則是政院去年4月公布上路「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」。原先規劃將在3個月內(7月左右)蒐集陸資產品黑名單，並提升至「辦法」位階，強化約束力。

但對於這項規範領域涵括伺服主機、網路攝影機、無人機、雲端服務、電信骨幹網絡設備、電腦軟體及防毒軟體等的重要辦法。政院表示，相關文字內容正由行政院資安處確認中，尚未定案。

(中時 )