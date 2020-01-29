陳姓婦人明知與有錢前夫離異逾10年，欠債累累，把前夫買給她的2輛賓士車典當，卻仍裝成貴婦，佯帶人參觀前夫豪宅，以赴歐洲旅遊、兒子有急用、挪用前夫資金等理由，詐騙700多萬元。台北地院依3個詐欺取財罪各判陳婦徒刑2年6月、6月，可上訴。

判決指出，陳婦2007年與前夫離婚，自2017年間起，因積欠2000多萬債務且無工作收入，每月需負擔高額借款利息，早在2017年8月間已將前夫出資購買給她的2輛賓士車典當，全無任何資力及還款能力。

但陳婦於2018年5、6月間，先帶詹姓女子至其前夫住處參觀，並對詹佯稱：家裡資力雄厚，她本身無負債，她要到歐洲旅遊10多天急需20萬，詐騙詹20萬元，不久陳再以兒子要付工程款有急用，詐騙詹50萬元。

另陳婦隱瞞賓士車已典當一事，佯稱因挪用前夫的錢，若被前夫發現會被打，或另有急用，急需金錢等理由，向劉姓男子佯稱願以她名下賓士車作擔保，並以預扣高額利息以取得劉信任，詐騙劉263萬7270元。

此外，2017年9月，陳婦致電向陳姓女子佯稱，朋友在做外匯金融，可賺取利差，希望借款供作資金云云，再至陳女的店內，將賓士車新領牌照登記書交給陳女，詐騙450萬元。

北院審理時，陳婦及律師辯稱她沒有詐欺，有償還款項並付利息，屬於民事借貸，但法官發現陳婦自2014年起即無收入，2017所得總額2萬4000多元為公益彩券獎金，債務總額高達2400多萬元，曾因欠銀行債款向簡易庭聲請債務清理調解，認定陳借款時，已積欠鉅額債務，沒有任何資力及還款能力，依3個詐欺罪各判陳婦徒刑2年6月、6月，其中6月徒刑部分可易科罰金18萬。

(中時 )