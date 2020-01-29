休士頓太空人經歷作弊風波後，球隊老闆克蘭恩（Jim Crane）一次解雇總教練辛區（AJ Hinch）、總經理盧諾（Jeff Luhnow），眼看春訓即將開始，球隊仍群龍無首。不過，根據最新消息指出，太空人將網羅擁有22年大聯盟執教經驗的老教頭貝克（Dusty Baker），成為新任總教練。

根據《今日美國報》（USA Today）專欄作家奈登賈爾（Bob Nightengale）報導，一名知情人士表示，太空人將委任貝克成為球隊新任總教練，不過目前合約細節尚未敲定，因此太空人官方尚未公布這項消息。

貝克擁有22年大聯盟球隊執教經驗，上次擔任球隊總教練是在2016、2017年球季，當時他率領華盛頓國民連2年稱霸國聯東區冠軍，除此之外，貝克也曾掌過舊金山巨人、辛辛那提紅人以及芝加哥小熊兵符，執教生涯累積1863勝1636敗，還三度拿下國聯最佳教頭獎。

受到作弊風波影響，當年涉案的貝爾川（Carlos Beltran）以及柯拉（Alex Cora）分別辭去紐約大都會、波士頓紅襪總教練一職，太空人也將辛區解雇。事後大都會選擇扶正羅哈斯（Luis Rojas）領軍球隊、太空人由70歲的貝克帶隊，距離春訓只剩下不到三週的時間，目前僅剩下紅襪尚未找到新球季的教頭。

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(中時電子報)