美國內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）1名5歲女童在一年前看牙醫時，醫師因為使用工具疏忽，導致女童嘴巴內的紗布起火，造成她燙傷。女童的父母為此在1月時對該名牙醫迪倫（Deep Karan Dhillon）提告，求償1.5萬美元（約台幣45萬元）。

根據法庭文件指出，女童因蛀牙到牙醫診所就診，醫生迪倫替她打了麻醉後，用了一種工具「鑽石針」（diamond bur）替她看診，過程中竟起了火花，導致女童嘴中的紗布起火，至少燒了1至2秒，女童被緊急送醫救治，她的上顎、舌頭、喉嚨及嘴唇周圍都被燒傷，共住院4天治療。

女童父母表示，女兒住院4天出院後，仍持續感到疼痛、聽不清楚聲音，之後還回到醫院治療，再住院9天，醫生向他們說有些燒傷會造成永久性的傷害，因此他們向該醫師提告，求償至少1.5萬美元。

對此，迪倫表示不不知道自己被提告，拒絕回應。據了解，迪倫是該牙醫診所的老闆，而診所在google評價有4.9顆星的高分。

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(中時電子報)